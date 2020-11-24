Экс-солистка «Тату» рассказала о рецидиве рака

Экс-солистка группы «Тату» в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала о рецидиве рака.

Ранее во время операции по удалению опухоли врач случайно задел нерв голосовых связок, и певица почти лишилась голоса. «Дальше я начинаю ряд операций по восстановлению голоса. Я лечу в Германию, не помогает. Каждый год у меня были операции. Последняя — в Корее, в Сеуле», — вспомнила Волкова. Недавно Волкова, которой удалось вернуть голос, узнала о рецидиве онкологического заболевания. «Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь, как, что. Это невозможно принять», — призналась артистка.

Пока Волкова не планирует масштабного возвращения на сцену, однако она приняла участие в проекте НТВ «Суперстар! Возвращение» и спела хит «Тату» «Нас не догонят».

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