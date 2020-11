Петербурженка сразится за €20 тысяч на финском конкурсе талантов

Петербурженка Наталья Царикова вышла в финал финского шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen и сразится за €20 тыс., сообщается на сайте программы.

Россиянка исполнила песню Nemo финской рок-группы Nightwish, набрав 88 баллов из 100 возможных.

«Это интересный первый опыт. Не приходилось ранее участвовать в подобных больших проектах. Надеюсь на победу в финале», — приводятся слова девушки.

Финал состоится 19 декабря.