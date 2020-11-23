Петербурженка сразится за €20 тысяч на финском конкурсе талантов
Карина Казанцева
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Петербурженка Наталья Царикова вышла в финал финского шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen и сразится за €20 тыс., сообщается на сайте программы.
Россиянка исполнила песню Nemo финской рок-группы Nightwish, набрав 88 баллов из 100 возможных.
«Это интересный первый опыт. Не приходилось ранее участвовать в подобных больших проектах. Надеюсь на победу в финале», — приводятся слова девушки.
Финал состоится 19 декабря.