Постапокалиптичный клип Егора Крида и Моргенштерна набрал свыше 2,2 млн просмотров

Совместный клип рэпера Егора Крида и Алишера Моргенштерна на трек «Веселая песня» набрал свыше 2,2 млн просмотров за 10 часов. Ролик был размещен на YouTube.

Композиция ранее была выпущена в составе альбома Крида «58», который артист выпустил в апреле 2020 года после ухода с лейбла Black Star.

Клип был снять в стиле мир после Апокалипсиса. Музыканты прогуливаются по улицам с разбитыми дорогами и автомобилями. Начале ролика также показано разрушение Останкинской башни. В конце силуэты стоящих на крыше высотного здания артистов растворяются в виде черных воронов в небе.

Кроме того, совместную видеоработу Крида и Моргенштерна положительно оценили более 366 тыс. пользователей видеохостинга. На данный момент клип находится на первой строчке трендов YouTube.

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