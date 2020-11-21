Сестра Бузовой перенесла инсульт 

У младшей сестры Ольги Бузовой Анны случился инсульт. Об этом родственница певицы сообщила в своем Instagram.

Как рассказала 32-летняя Анна, ей стало плохо в прошлый четверг. По словам девушки, ей успели оказать своевременную медицинскую помощь. Бузова-младшая отметила, что муж быстро отвез ее в клинику к неврологу.

Она также сообщила, что у нее во время инсульта пропала чувствительность в правой руке и ноге. По признанию девушки, когда произошел инсульт, больше всего ее испугала невозможность «сказать любимому, что люблю».

«Это, правда, очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь... Мычишь и ревешь от безысходности», — написала Анна.

Она отметила, что сейчас уже может разговаривать и читать вслух скороговорки.

Сестра певицы также добавила, что в настоящее время она проходит реабилитацию и рассчитывает как можно быстрее вернуться к привычному ритму жизни.

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