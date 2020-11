В Apple назвали победителей музыкальной премии в 2020 году

В компании Apple назвали лауреатов музыкальной премии Apple Music Awards за 2020 год. Об этом сообщает РБК Style со ссылкой на пресс-релиз компании.

Так, в номинации «Артист года» победу одержал автор сингла «The Bigger Picture» рэпер Lil Baby.

Кроме того, «прорывом года», по версии Apple, стала певица Megan Thee Stallion, которая записала совместный с Cardi B трэк «WAP», а также приняла участие в работе над «Savage» с Бейонсе. Композиции были прослушаны пользователями свыше 300 млн раз.

При этом «Автором года» стала Тейлор Свифт, которая выпустила новый альбом «folklore», оцененную Apple как «лирический шедевр».

Также лучшей песней 2020 года была признана «The Box» Родди Рича, набравшая большую популярность в TikTok. Исполнитель также стал обладателем приза за лучший альбом, выпущенный в 2020 году. Им стал «Please Excuse Me for Being Antisocial».

Премия Apple Music Awards была создана в 2019 году. В прошлом году певица Билли Айлиш стала победительницей сразу в трех категориях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Билли Айлиш стала фавориткой музыкальной премии Apple