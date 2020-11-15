Моргенштерн ответил на критику после его слов о протестах в Белоруссии

Рэпер Алишер Моргенштерн ответил на недовольство жителей Белоруссии после его слов о протестах в стране. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Instagram.

Ранее артист во время концерта в Минске в субботу, 14 ноября, заявил, что ему безразлично происходящее как в Белоруссии, так и в России. Он также добавил, что не хочет «притворяться героем-рыцарем», что вызвало волну критики пользователей.

«Я приехал сюда повеселиться и отдохнуть. Я ненавижу политику. Не приписывайте меня ко всем этим политическим движухам», — подчеркнул Моргенштерн.

Он добавил, что «не поддерживает и не осуждает» никого, но при этом артист сказал, что не намерен решать проблемы других людей. В конце рэпер призвал «не переворачивать» его слова.

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