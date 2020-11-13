Экс-супруг Пугачевой рассказал о болезни Ротару

Режиссер Александр Стефанович в беседе с ФАН рассказал о болезни певицы Софии Ротару.

Известно, что Ротару всю жизнь борется с заболеванием легких. В 1981 году вышел мюзикл Стефановича «Душа», где должна была сыграть расставшаяся со Стефановичем Пугачева, но сыграла Ротару. «Должна быть драматическая история. Когда-то я снял фильм «Душа» в главной роли с Софией Ротару — там она не только пела песни, а играла практически саму себя. В сценарий была вплетена история самой Ротару: у нее болезнь легких и всю жизнь она с ней борется. Но при этом уже столько лет остается самой популярной певицей», — поделился он.

По мнению Стефановича, сейчас повторить успех советского мюзикла, который посмотрели более 30 млн зрителей, смог бы фильм о рэперах.

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