System of a Down собрала свыше $600 тысяч в фонд помощи Армении

Группа System Of A Down после выхода двух синглов собрала в фонд помощи Армении свыше $600 тысяч. Об этом сообщает NME.

Музыканты армянского происхождения на прошлой неделе презентовали песни «Protect the land» и «Genocidal Humanoidz» после 15-летнего перерыва. Участники группы сразу заявили, что композиции приурочены к событиям в непризнанном Нагорном Карабахе, и подчеркнули, что полученные средства будут направлены в фонд помощи Армении.

Члены System Of A Down также поделились интервью на YouTube, где рассказали о причинах своего воссоединения.

В частности лидер группы Серж Танкян назвал конфликт в Карабахе несправедливым и подчеркнул намерение привлечь внимание людей к проблеме через творчество музыкального коллектива.

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