Новый «Доктор Кто» выйдет в укороченном формате из-за пандемии

Новый, 13-й сезоне сериала «Доктор Кто» будет укороченным — в нем будет только 8 серий, сообщает ScreenRant.

Это связано с пандемией коронавируса. По словам шоураннера Криса Чибналла, команда «Доктора Кто» «сотворила чудо», приступив к съемкам. Он уточнил, что для производства каждого из эпизодов потребуется больше времени, чем обычно.

Предположительно, премьера сериала состоится в конце 2021 года. К роли Доктора Кто вернется британская актриса Джоди Уиттакер.

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