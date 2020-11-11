Поклонники попросили вернуть Деппа в «Фантастические твари»

Фанаты голливудского актера Джонни Деппа создали петицию с требованием его возвращения в работу над третьим фильмом франшизы «Фантастические твари».

Обращение уже подписали почти 140 тыс. человек.

В описании петиции поклонники пригрозили создателям ленты низкими показателями по просмотрам кинокартины.

«Мы хотим, чтобы он вернулся! Warner Bros. должны прислушаться к общественности, иначе мы бойкотируем фильм!» — говорится в тексте петиции.

Депп впервые появился в «Фантастических тварях» в камео в 2016 году. В сиквеле 2018 года он играл главного антагониста Грин-де-Вальда, а в новом фильме должен был получить столько же экранного времени, сколько будет у Эдди Редмэйна и Джуда Лоу.

Warner Bros. попросила актера отказаться от роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» после того, как суд признал доказанными 12 из 14 случаев нападений артиста на экс-супругу Эмбер Херд.

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