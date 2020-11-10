Лоза оценил песни Рогозина

Музыкант Юрий Лоза похвалил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, раздел с песнями которого был опубликован на официальном сайте госкорпорации.

В беседе с «Газетой.Ru» артист заявил, что любое народное творчество должно только приветствоваться.

«Это же здорово, когда люди творчеством занимаются. Раньше народ всегда что-то сочинял, а теперь это знаменательное событие. Если из народа идет такой творческий порыв – почему это плохо должно быть? Рогозин ведь из народа, он далеко не профессионал. Если человек взял и написал песню, то мы говорим: она вышла из народа. Конечно, надо понимать, что на песни, написанные шахтером, музыканты не будут придумывать музыку, а на стихи руководителя крупной корпорации – будут. Если Абрамович напишет какие-то стихи, то у нас найдется десятка три музыкантов, которые подберут музыку. У нас ведь любое произведение Гуцериева находит 10-15 соавторов. Мы уже не удивляемся всему этому. Так что Рогозин молодец», — сказал Лоза.

Ранее на сайте «Роскосмоса» появился раздел с песнями на стихи Рогозина. Их исполнили Николай Расторгуев, Денис Майданов, Андрей Ктитарев и Эдвард Хачарян.

Представленные на сайте песни посвящены России, природе, космонавтам, охоте, войне в Сирии и космодрому «Восточный». Автором некоторых композиций оказалась также супруга Рогозина Татьяна.

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— Песни Рогозина появились на сайте Роскосмоса