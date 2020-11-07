Популярный ведущий разбился при крушении самолета в Подмосковье
Ведущий ток-шоу «ДНК» на телеканале «НТВ» и соведущий шоу «Звёзды сошлись» Александр Колтовой оказался одним из погибших при крушении легкомоторного самолета в Московской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Погибший пилот - Александр Колтовой, 1979 года рождения, у него было удостоверение частного пилота», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы погибли два человека.
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