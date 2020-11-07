Глава МВД считает, что в деле Ефремова «восторжествовала истина»

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в деле актера Михаила Ефремова восторжествовала истина.

По его словам, разбирательства по делу артиста показали, как тяжело проходят подобные производства.

«Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности», — отметил министр в эфире телеканала «Россия 1».

Колокольцев добавил, что иного исхода быть не могло.

«Истина восторжествовала, и виновный понес заслуженное наказание», — заключил глава ведомства, уточнив, что нужно принципиально относиться ко всем одинаково.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести 7,5 лет.

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