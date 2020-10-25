Брэд Питт стал голосом предвыборного ролика Байдена

Голливудский актер Брэд Питт озвучил новую предвыборную рекламу бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом пишет Deadline.

Ролик вышел во время трансляции Мировой серии — решающей серии игр в сезоне Главной лиги бейсбола. На видео Байден встречается со своими сторонниками из разных штатов.

Питт говорит за кадром, что все граждане США, независимо от их политических взглядов, ищут одного и того же — понимающего и честного лидера государства, который будет усердно работать на благо страны.

Президентские выборы США пройдут 3 ноября.

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