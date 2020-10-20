Ирина Скобцева ушла из жизни в годовщину смерти Сергея Бондарчука

Актриса Ирина Скобцева ушла из жизни в годовщину смерти своего мужа — режиссера Сергея Бондарчука.

Сергей Бондарчук умер 26 лет назад на 75-м году жизни. «Сегодня утром не стало Ирины Скобцевой. Она ушла в один день с Сергеем Бондарчуком, 20 октября. Мы скорбим и безумно скучаем, Ириша», — написала в Instagram супруга сына знаменитой пары Федора Бондарчука — актриса Паулина Андреева.

Ирина Скобцева дебютировала в кино в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Она также известна по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи» и др.

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