Заворотнюк связалась с Малаховым

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь. Об этом сообщает РИА «Новости».

В эфире свой программы на телеканале «Россия 1» Малахов сообщил, что Заворотнюк хотела позвонить в студию и поздравить певца Николая Баскова с днем рождения. Басков, дню рождения которого посвящен выпуск передачи, выразил свою поддержку актрисе.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластомы) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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