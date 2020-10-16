Татьяна Буланова перенесла коронавирус

Певица Татьяна Буланова в интервью изданию «Собеседник» рассказала о том, что перенесла коронавирус.

По ее словам, она переболела COVID-19 в начале мая. Тогда в прессе появилась информация о ее плохом самочувствии. «Младший сын вскоре тоже заболел, а за ним – наша няня. Все, кто с нами общался, переболели», — рассказала Буланова, добавив, что болезнь у нее проходила в легкой форме.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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