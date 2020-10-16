Пригожин высказался о получившем благодарность от Путина Лозе

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Daily Storm высказался о композиторе Юрии Лозе, получившем благодарность за развитие искусства от президента России Владимира Путина.

По словам Пригожина, если власти приняли решение наградить артиста, значит, он этого заслуживает. «Но тенденция последнего времени заключается в том, что к Лозе обращаются с просьбой прокомментировать те или иные обстоятельства», — отметил продюсер, добавив, что не ставит под сомнение заслуги композитора. «По большому счету можно было бы, конечно, и Моргеншерна рассмотреть, и Шнуру что-то дать, они же тоже популярные», — пошутил он.

Сам Юрий Лоза в ответ на благодарность предложил присвоить ему звание «Заслуженный артист».

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