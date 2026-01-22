Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавшей при нападении на школу уборщицы

Мэр Нижнекамска Беляев: пострадавшей при нападении уборщице ничего не угрожает

Жизни уборщицы, пострадавшей при нападении в школе Нижнекамска, ничего не угрожает. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, ученик 7 класса напал с ножом на сотрудницу. Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

По словам мэра, сотрудники МВД и Росгвардии совместными усилиями задержали нападавшего. В настоящее время с ним проводится работа, родителей вызвали в школу, отметил Беляев.

Градоначальник отметил, что все ученики были оперативно эвакуированы из здания, никто из них не пострадал.

Инцидент произошел 22 января в лицее №37 города Нижнекамск. По предварительным данным, молодой человек ворвался в учебное заведение и напал с ножом на сотрудницу. Помимо этого, школьнику удалось попасть на другие этажи учреждения, где он взрывал петарды.

Ранее ученики нижнекамской школы рассказали о моменте нападения юноши с ножом.