У подростка, напавшего на школу в Нижнекамске, обнаружили перчатки и маску

Сотрудники правоохранительных органов поймали 13-летнего семиклассника, которого подозревают в нападении на работницу школы в Нижнекамске. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, у несовершеннолетнего нашли не только нож и петарды, но и маску, а также тактические перчатки. Как сообщает Life со ссылкой на Shot, часть из них были самодельными.

На месте работают ответственные экстренные службы. Также в школу приехал прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов.

Инцидент произошел в местном учебном учреждении. По словам учеников, во время занятий они услышали хлопки в коридорах.

В этот момент семиклассник взрывал принесенные петарды. Помимо этого, с помощью ножа, который также был при нем, он ранил одну из работниц школы. По какой причине он решился на такой поступок, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Во время нападения всех детей эвакуировали.

