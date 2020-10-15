Лоза объяснил свое желание судиться с Первым каналом

Музыкант Юрий Лоза объяснил желание судиться с Первым каналом и певицей Алиной Виардо после исполнения его песни «Плот» на шоу «Голос».

В разговоре с изданием «Подъем» певец поделился мнением, что члены жюри конкурса неуважительно о нем высказались после выступления Алины Виардо и знали, что он запрещает исполнять свои песни. «Песня, которая звучит пять минут, не может быть исполнена за две. Они кастрировали песню. Они специально спровоцировали скандал. Они хотели унизить меня»,— сказал Лоза, уверенный, что такую «команду» членам жюри дало руководство Первого канала.

Сейчас Лоза выясняет, кто был инициатором исполнения его песни – Первый канал или сама конкурсантка, и не знает, подавать иск на телеканал или саму солистку. Виардо, по словам Лозы, утверждает, что песню ей навязали.

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