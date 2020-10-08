Российский сериал «Эпидемия» вышел на Netflix
Ника Пикекатлет
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Сериал «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова вышел на стриминговом сервисе Netflix. Об этом в своем Instagram написала актриса сериала Виктория Исакова.
Она уточнила, что сериал можно будет посмотреть на 12 языках в 68 странах мира.
Премьера сериала состоялась в ноябре 2019 года, а на Netflix он был запущен со среды, 7 октября.
«Поздравляю всю нашу прекрасную команду», — написала Исакова.
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