Российский сериал «Эпидемия» вышел на Netflix

Сериал «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова вышел на стриминговом сервисе Netflix. Об этом в своем Instagram написала актриса сериала Виктория Исакова.

Она уточнила, что сериал можно будет посмотреть на 12 языках в 68 странах мира.

Премьера сериала состоялась в ноябре 2019 года, а на Netflix он был запущен со среды, 7 октября.

«Поздравляю всю нашу прекрасную команду», — написала Исакова.

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