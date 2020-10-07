Виктор Дробыш пожаловался на убытки продюсеров из-за пандемии

Продюсер Виктор Дробыш в беседе с изданием Teleprogramma.pro заявил о тяжелом положении представителей шоу-бизнеса из-за пандемии.

По его словам, наибольшие убытки потерпели продюсеры, которые оплачивают простой артистов. «Мы не попали под государственную поддержку. Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится. Мы просто работаем, ничего не получая какое-то время», — поделился Дробыш, выразив надежду, что после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, живые концерты будут возобновлены.

Ранее об убытках в сфере шоу-бизнеса заявили Лев Лещенко и Иосиф Пригожин.