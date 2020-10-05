Брухунова объяснила выбор имени для сына от Петросяна
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила выбор имени для сына от артиста.
Мальчика, родившегося ранее в этом году, назвали Ваганом — как отца Петросяна. По словам Брухуновой, в переводе на русский язык с армянского имя переводится как «Щит» (под защитой). «Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упертый и настойчивый, но тот, с кем всегда можно договориться», — написала она в Instagram, выразив надежду, что мальчик вырастет похожим на дедушку.
Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. В 2019 году юморист женился в пятый раз — на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
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