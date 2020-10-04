Познер заявил, что Вашингтон не упустит возможность «наказать» Москву

Журналист и телеведущий Владимир Познер уверен, что в случае победы кандидата в президенты США Джо Байдена на выборах американская сторона не упустит возможность «наказать» Россию, цитирует его РИА «Новости».

Познер напомнил, что ранее Демократическая партия США обвиняла РФ в якобы вмешательстве в избирательный процесс 2016 года, при этом даже не предоставив никаких доказательств.

«Если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря — новых санкций», — полагает Познер.

Журналист также назвал опасным ходом появление провокационных плакатов про Россию в США. По его мнению, это сыграет на «антирусских настроениях», которые возникли в стране давно.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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