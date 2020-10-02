Полицейского уволили за поддельную справку в деле Ефремова

В Подмосковье уволили полицейского, который выдал поддельную справку о гражданской жене Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Согласно поддельной справке, гражданская жена Захарова Ирина Стерхова лишь сдавала ему спальное место, заявил источник. Он добавил, что эта информация недостоверна.

Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство о признании Ирины Стерховой потерпевшей в деле о смертельном ДТП.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.

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