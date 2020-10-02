Клип Билли Айлиш для «бондианы» набрал 4 миллиона просмотров за сутки

Певица Билли Айлиш опубликовала клип на песню No Time To Die, записанную для нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Менее чем за сутки музыкальный ролик на видеосервисе YouTube просмотрели более 4 млн раз.

18-летняя Билли Айлиш стала самой молодой исполнительницей заглавной песни в истории «бондианы».

Фильм Кэри Фукунаги «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли выйдет в российский прокат 19 ноября.

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