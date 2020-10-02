Клип Билли Айлиш для «бондианы» набрал 4 миллиона просмотров за сутки
Александра Лисица
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Певица Билли Айлиш опубликовала клип на песню No Time To Die, записанную для нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Менее чем за сутки музыкальный ролик на видеосервисе YouTube просмотрели более 4 млн раз.
18-летняя Билли Айлиш стала самой молодой исполнительницей заглавной песни в истории «бондианы».
Фильм Кэри Фукунаги «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли выйдет в российский прокат 19 ноября.
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