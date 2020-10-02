Монеточка представила новый альбом

Певица Монеточка (настоящее имя Лиза Гырдымова) в ночь на 2 октября представила свой новый альбом «Декоративно-прикладное искусство».

Это четвертый по счету альбом 22-летней исполнительницы. По словам Монеточки, пластинка придумывалась и записывалась в горах Кавказа с начала 2020 года. «Важным фоном для этой работы послужило единение с природой, что удалось испытать, попав в добровольную изоляцию на месяцы», — объясняет она.

Самый популярный альбом Монеточки — «Раскраски для взрослых», вышедший в 2018 году. Как объясняет девушка, звучание нового альбома отличается от звучания «Раскрасок».

В 2019 году Монеточка вошла в топ-40 самых успешных звезд России в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes. Кроме того, Forbes включил Лизу в топ-30 самых перспективных молодых россиян.

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