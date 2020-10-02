Адвокат призвал Ефремова к раскаянию

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что поможет актеру Михаилу Ефремову смягчить вынесенный судом обвинительный приговор. Об этом заявил в эфире НСН.

По его словам, артист понимает, что избранная им позиция была неправильной. Однако юрист отметил, что верным решением для Ефремова будет раскаяние.

«Тем более, вполне возможно, что он действительно раскаивается и готов возместить ущерб», — добавил Жорин.

Он также уточнил, что новая позиция актера, которая также была изложена в его письме из СИЗО, является правильной, и предположил, что она соответствует действительности. Адвокат также указал на существование определенной вероятности того, что суд пойдет на смягчение приговора в новых условиях.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.

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