В театрах Москвы могут появиться оповещения о масках

Руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский на заседании Директорской ложи театров Москвы сказал о необходимости введения оповещений о «масочном режиме» в театрах столицы.

По его мнению, оповещения о соблюдении «масочного режима» до конца спектакля должны быть включены в оповещения о необходимости отключения телефонов. «Конечно, я бы попросил, чтобы эти фразы были сказаны артистами, чей голос узнаваем, чтобы это оповещение могло попасть в душу зрителя», — цитирует Кибовского ТАСС.

Кроме того, он пообещал, что сотрудники Роспотребнадзора будут иметь беспрепятственный доступ в театры для контроля соблюдения «масочного режима».

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева уточнила, что ведомство может точечно начать приостанавливать работу театров, не соблюдающих правила безопасности, связанные с коронавирусной инфекцией.

Московские театры вернулись к репетициям с 9 июня. К работе театры, кинотеатры и концертные залы в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, смогли вернуться с 1 августа при условии заполняемости зала не более чем на 50%.

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