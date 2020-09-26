Возбуждено дело о сбыте наркотиков рэперу Гулиеву, устроившему ДТП в центре Москвы

Полиция возбудила дело по факту сбыта наркотиков рэперу Эльмину Гулиеву, который устроил ДТП на Остоженке в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По факту сбыта каннабиноидов Гулиеву возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств) в отношении неустановленного лица», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что после аварии в ходе медицинского освидетельствования в моче Гулиева были обнаружены каннабиноиды в концентрации 165 нг/мл.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили возбуждение дела по факту сбыта наркотиков мужчине 1993 года рождения.

ДТП произошло 21 сентября в 16.20 мск на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка. В результате столкновения двух машин одну из них отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Пострадали четыре человека.

Виновником аварии установлен водитель Infiniti певец Эльмин Гулиев. Он двигался на красный свет и не уступил дорогу встречному транспорту.

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