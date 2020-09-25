Пашаев требует лишить Бутырину статуса адвоката

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев потребовал лишить Анну Бутырину статуса адвоката. Об этом сообщает телеканал «360».

Пашаев заявил, что Бутырина оскорбляла Пашаева по национальному признаку и заявляла, что именно по вине Пашаева Ефремов лишился свободы на восемь лет.

Все это Пашаев считает нарушением Кодекса профессиональной этики адвоката. Он уже подал в московскую палату заявление о прекращении у Бутыриной адвокатского статуса.

«Она позорит порядочных, честных адвокатов. Я в понедельник уж подал в московскую адвокатскую палату о прекращении ее адвокатского статуса», — заявил Пашаев.

Ранее Бутырина, представляющая интересы потерпевших по делу Михаила Ефремова, назвала причиной реального тюремного срока актеру действия его адвоката Эльмана Пашаева.

Она добавила, что у Ефремова была возможность получить более мягкий приговор, если бы он поменял адвоката и сразу признал свою вину.

«Я более чем уверена, что если бы у Ефремова был другой адвокат, и он бы признал вину, деятельно раскаялся, возместил вред потерпевшим, то получил бы условный срок», — заключила Бутырина.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Актер также должен выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат Пашаев отреагировал на сообщение о проверке СК

— Пашаев будет участвовать в выборах в Госдуму

— Пашаев подверг критике нового адвоката Ефремова за обвинения в свой адрес