Киркоров вернулся в Россию после сообщений о госпитализации отца

Елена Арнольдова

Поп-исполнитель Филипп Киркоров вернулся в Россию после сообщений о госпитализации его 88-летнего отца Бедроса Киркорова.

Сообщение об ухудшении состояния здоровья отца застало Киркорова на отдыхе в Греции. «Надеюсь, все хорошо будет… Я поэтому срочно возвращаюсь. Возраст, что говорить — папе 89-й год пошел. Госпитализирован с сердцем. Столько всего вокруг, всякой заразы!» — цитирует Киркорова «Московский комсомолец».

«5 канал» уточняет, что у народного артиста Болгарии Бедроса Киркорова возникли проблемы с сердцем. Жена артиста ранее говорила, что госпитализация является плановой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве госпитализирован отец Филиппа Киркорова

— Отец Филиппа Киркорова ответил на слухи о госпитализации

— Жена Бедроса Киркорова рассказала о его госпитализации