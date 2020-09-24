Жена Бедроса Киркорова рассказала о его госпитализации

Народный артист России Бедрос Киркоров действительно был госпитализирован, рассказала его жена Людмила Смирнова в беседе с РИА «Новости».

По словам Смирновой, отец поп-исполнителя Филиппа Киркорова проходит плановое обследование в одной из московских больниц и чувствует себя хорошо. «Он лег планово в больницу Вишневского, с ним все в нормально, чего вы волнуетесь. У него были в свое время летом проблемы, подлечились в санатории, и сейчас он хочет просто сдать как положено анализы, чтобы все проверили», — уточнила супруга, еще раз подчеркнув, что артист хорошо себя чувствует, ходит и разговаривает.

Ранее Бедрос Киркоров опровергал сообщения о госпитализации.

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