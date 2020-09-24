Отец Филиппа Киркорова ответил на слухи о госпитализации

Певец и композитор Бедрос Киркоров ответил на слухи о своей госпитализации.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. «Какая больница? Я на даче. Вернулся из Сочи», — сказал отец поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опровергнув информацию о нахождении в одной из столичных клиник.

Ранее у 88-летнего Бедроса Киркорова был обнаружен коронавирус. После того как тест показал отрицательный результат, Киркоров отправился в Сочи. После возвращения он сдал еще один тест, результаты которого станут известны позже.

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