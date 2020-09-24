В Москве госпитализирован отец Филиппа Киркорова
Александра Лисица
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Певец Бедрос Киркоров, отец российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, госпитализирован в Москве.
Как сообщает «Рен ТВ», народный артист Болгарии и заслуженный артист России находится в одной из столичных больниц, куда был доставлен с нарушениями ритма сердца.
Бедросу Киркорову 88 лет. Он автор более чем 300 песен на разных языках.
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