Стало известно о гибели дочери Владимира Конкина

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София Конкина с отцом София Конкина с отцом
София Конкина с отцом
Global Look Press

Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София погибла в Москве, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

32-летняя женщина два дня назад пошла в бассейн и не вернулась домой, более суток родственники не знали о ее местонахождении. Позже стало известно, что она находится в реанимации Боткинской больницы с диагнозом «Утопление».

Утверждается, что София Конкина скончалась от отказа почек.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств гибели девушки, не исключая криминальный характер смерти.