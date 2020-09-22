Создатели «Игры на выживание» анонсировали второй сезон
Ника Пикекатлет
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Создатели «Игры на выживание» объявили о том, что сериал получит второй сезон. Об этом сообщается в Instagram ТНТ Premier.
«Второму сезону быть! Игра продолжается...», — говорится в публикации.
При этом в посте содержится обращение к зрителям с призывом предположить, с чем столкнутся герои сериала.
По сюжету сериала «Игра на выживание» участники вымышленного реалити-шоу попадают в опасное приключение ради выигрыша в €1 млн. В картине сыграли начинающие актеры, а также Игорь Верник, Александра Бортич и Алексей Чадов.
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