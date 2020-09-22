Художественный руководитель Ярославского государственного театра драмы имени Федора Волкова, заслуженный артист России Сергей Пускепалис госпитализирован с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы театра Екатерину Анкудинову.

По словам Анкудиновой, состояние актера стабильное и не вызывает опасений. В последнюю неделю он работал удаленно и не был в прямом контакте с труппой театра.

22 сентября 60 сотрудников театра прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции, результаты тестов будут известны в течение двух суток.

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