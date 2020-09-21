Пашаев отрицает свою причастность к хищению квартиры семьи москвичей
Бывший адвокат Эльман Пашаев заявил, что не причастен к хищению квартиры семьи москвичей, передает ТАСС.
Ранее председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о причастности. Теперь СК проведет доследственную проверку, при наличии оснований возбудит против Пашаева уголовное дело.
По версии Пашаева, московская семья получила деньги и у него имеется подтверждение. «Мы все в этой квартире, которая тогда не была приватизирована, были прописаны. Я заплатил деньги, и они выписались. Хищения не было», — утверждает бывший адвокат.
Он также сказал, что спокойно относится к проверке СК.
Пашаева лишили адвокатского статуса после того, как он провел дело о смертельном ДТП в Москве актера Михаила Ефремова.
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