Пашаев отрицает свою причастность к хищению квартиры семьи москвичей

Бывший адвокат Эльман Пашаев заявил, что не причастен к хищению квартиры семьи москвичей, передает ТАСС.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о причастности. Теперь СК проведет доследственную проверку, при наличии оснований возбудит против Пашаева уголовное дело.

По версии Пашаева, московская семья получила деньги и у него имеется подтверждение. «Мы все в этой квартире, которая тогда не была приватизирована, были прописаны. Я заплатил деньги, и они выписались. Хищения не было», — утверждает бывший адвокат.

Он также сказал, что спокойно относится к проверке СК.

Пашаева лишили адвокатского статуса после того, как он провел дело о смертельном ДТП в Москве актера Михаила Ефремова.

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