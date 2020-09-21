Актер Юрий Стоянов уточнил размер своей пенсии после публикаций о том, что ежемесячно он получает около 60 тыс. руб.

По словам Стоянова, размер его пенсии составляет около 23-24 тыс. руб. Остальное — это государственные надбавки, например, московская за звание народного артиста, составляющая 30 тыс. руб. «Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тыс. руб.», — цитирует Стоянова Ura.ru.

В следующем году дочери Юрия Стоянова исполнится 18 лет, из-за чего размер выплат ему уменьшится.

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