Мать погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что простила актера

Мария Захарова, которая является матерью Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, сообщила, что простила актера. Об этом она сказала в интервью изданию «Собеседник».

«Естественно. Даже говорить нечего. <…> Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это? А потом… Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер», — сказала Захарова.

Женщина отметила, что родственники, которые были признаны потерпевшими в деле, не советовались с ней по поводу отказа от материальной помощи от Ефремова. При этом сама Захарова не была признана потерпевшей.

В беседе с журналистами издания она также призналась, что сказала бы Ефремову при встрече.

«Я всегда говорю: «Ну что же теперь делать? Царствие небесное. Так уж получилось», — ответила Захарова.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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