Пашаев назвал Ефремова честным и порядочным человеком

Экс-адвокат Эльман Пашаев, который выступал в роли защитника осужденного актера Михаила Ефремова, обратился к нему в эфире телеканала НТВ и пожелал ему здоровья.

«У вас прекрасная семья, любящая жена. Вы достойный. Вы честный. Вы порядочный. В любой момент я буду рядом. Конечно, если меня не закроют», — заявил Пашаев.

Он отметил, что никогда не бросит актера, если ему потребуется юридическая помощь.

18 сентября Пашаева лишили адвокатского статуса за нарушения Кодекса адвокатской этики при рассмотрении дела Ефремова.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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