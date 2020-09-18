Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса

Максимс Краюшкинс
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Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пашаев лишен статуса адвоката по решению совета Адвокатской палаты», — говорится в сообщении (ФПА).

Ранее интересы артиста Михаила Ефремова в суде защищал Эльман Пашаев, которого Минюст попросил лишить адвокатского статуса из-за нарушающих законодательство и Кодекс профессиональной этики высказываний.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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