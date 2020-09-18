СК проверит историю о лишении семьи Баталова жилья и денег

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился организовать проверку истории семьи актера Алексея Баталова, сообщает РИА «Новости».

В СМИ появились сообщения о том, что близкие люди Баталова отобрали у его вдовы Гитаны Леонтенко и дочери-инвалида Марии жилье и деньги со счетов. Женщины написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина — они уверены, что нотариальные доверенности на управление недвижимостью и банковскими счетами семьи были получены мошенническим путем. «При наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных мошеннических действиях, выразившихся в хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова», — говорится в сообщении СК.

Центральный аппарат ведомства проконтролирует результаты проверки.

Актер Алексей Баталов умер в июне 2017 года на 89-м году жизни.

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