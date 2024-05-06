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Жителей села Абатское в Тюменской области предупредили об угрозе затопления

Жителей села Абатское из-за угрозы затопления просят не возвращаться в дома

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Жителям села Абатское из-за сохраняющейся угрозы подтопления паводковыми водами реки Ишим местные власти рекомендуют воздержаться от возвращения в свои дома до тех пор, пока вода не отойдет от федеральной трассы Тюмень — Омск. Об этом глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев сообщил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в текущий момент уровень воды по отношению к федеральной трассе у села превышает 20 см. Таким образом сохраняется угроза перелива в случае разрушения временной дамбы.

До этого стало известно, что в Тюменской области затоплены более 380 жилых домов в 47 населенных пунктах из-за разлива рек Ишим и Тобол.

По информации МЧС РФ, уровень воды в реке Ишим в районах сел Ильинка и Абатское продолжает снижаться. В Викуловском районе уровень воды продолжает повышаться.

Отмечается, что в затопленных населенных пунктах организованы лодочные переправы, сотрудники МЧС помогают местным жителям эвакуироваться.

До этого в МЧС РФ сообщали, что 534 жилых дома в Курганской области освободились от воды.

Ранее Песков прокомментировал поведение губернатора Паслера на встрече с жителями затопленного Орска.

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