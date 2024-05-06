В списке президентов, которые посетят парад Победы, появился новый гость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается приехать 9 мая в Москву по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу белорусского МИД Сергея Алейника.

«Пока в планах — да», — ответил он на вопрос, остается ли Лукашенко на парад после участия в саммите ЕАЭС 8 мая.

В начале мая стало известно, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедут с визитом в РФ для того, чтобы посетить парад в честь 79-летия Победы в Москве 9 мая. Президент России Владимир Путин напомнил, что День Победы 9 Мая является священным событием для всех граждан РФ.

До этого в Москве прошла репетиция парада в честь 79-летия Победы. Репетиция закончилась проходом военной техники. Колонну, которая прошла по Тверской улице, возглавил исторический танк Т-34.

Ранее в США попытались сорвать акцию в память о ветеранах Второй мировой войны.