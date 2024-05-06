Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ Герой России адмирал Игорь Костюков заявил, что Запад готовил агрессию против России до начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Костюков сравнил начало СВО с 1941 годом, когда, по его словам, немецкое командование планировало в течение трех недель после начала Великой Отечественной войны добиться победы и взять в плен Иосифа Сталина.

«В предвоенные годы, как и в преддверии специальной военной операции, Запад готовил агрессию в отношении нашего Отечества с целью нанесения ему стратегического поражения. Миролюбивые устремления нашей Родины, попытки создать реально коллективную для всех стран систему безопасности, как в предвоенные годы, так и перед СВО не увенчались успехом из-за неконструктивной позиции западных стран», — поделился Костюков.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, участника Великой Отечественной войны.

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