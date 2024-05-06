Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директор Носкова рассказал о планах на концерты артиста после госпитализации

Директор Александр Качан заявил, что концерты Носкова не отменяются

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Директор Николая Носкова Александр Качан заявил в беседе с телеканалом «Звезда», что концерты артиста не отменяются из-за госпитализации.

По словам Качан, все планы в силе. Как уточнил концертный директор, «люди могут лечиться и поддерживать себя». При этом телеканал отметил, что страница на сайте бара с анонсом выступления певца на 10 мая уже не открывается. Жена артиста пока не прокомментировала эту информацию.

3 мая Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию. По данным Telegram-канала Mash, 68-летний заслуженный артист России находится в состоянии средней степени тяжести. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди.

Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.

Марина Носкова уточнила, что курс лечения артисту нужно было пройти в любом случае, и сейчас он неплохо себя чувствует: температура и давление в норме, сатурация (насыщение крови кислородом) 98, есть только небольшая слабость. Супруга звезды попросила поклонников и прессу не паниковать — сама она спокойна.

Ранее у Николая Носкова обнаружили проблему с тромбами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами