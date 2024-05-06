Директор Носкова рассказал о планах на концерты артиста после госпитализации

Директор Николая Носкова Александр Качан заявил в беседе с телеканалом «Звезда», что концерты артиста не отменяются из-за госпитализации.

По словам Качан, все планы в силе. Как уточнил концертный директор, «люди могут лечиться и поддерживать себя». При этом телеканал отметил, что страница на сайте бара с анонсом выступления певца на 10 мая уже не открывается. Жена артиста пока не прокомментировала эту информацию.

3 мая Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию. По данным Telegram-канала Mash, 68-летний заслуженный артист России находится в состоянии средней степени тяжести. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди.

Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.

Марина Носкова уточнила, что курс лечения артисту нужно было пройти в любом случае, и сейчас он неплохо себя чувствует: температура и давление в норме, сатурация (насыщение крови кислородом) 98, есть только небольшая слабость. Супруга звезды попросила поклонников и прессу не паниковать — сама она спокойна.

Ранее у Николая Носкова обнаружили проблему с тромбами.