Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ракета на свечном воске впервые прошла летные испытания

HyImpulse: в Австралии запустили ракету, использующую парафиновое горючее

close
100%
HyImpulse

Немецкая компания HyImpulse впервые успешно запустила ракету с двигателем, работающим на парафине и жидком кислороде. Тест состоялся на космодроме Куниббе в Южной Австралии, сообщается на официальном сайте организации.

Парафин производится из нефтепродуктов и обычно используется для изготовления свечей, а также применяется в промышленности в качестве смазочного материала и для других целей.

Ракета HyImpulse под названием SR75 весит 2,5 тонны, а ее длина составляет 12 метров. По словам разработчиков, аппарат способен доставлять спутники весом до 250 килограммов на высоту до 250 километров.

В HyImpulse отметили, что парафин представляет собой безопасное и дешевое альтернативное горючее для ракет, применение которого снизит затраты на транспортировку спутников на 50%.

В конце 2025 года компания рассчитывает испытать более крупную многоступенчатую ракету SL-1 высотой 32 метра и массой в 50 тонн. Аппарат должен выводить спутники массой до 600 килограммов на низкие околоземные орбиты в 500 километрах над Землей.

Ранее в Европе в обстановке секретности провели испытания верхней ступени ракеты Airane 6.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами